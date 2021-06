Avrebbe riportato ferite giudicate non gravi dai soccorritori la donna rimasta coinvolta in un incidente della circolazione avvenuto martedì pomeriggio, attorno alle ore 17:30, sulla strada Cantonale del Gambarogno, tra Vira e San Nazzaro. Stando alle prime informazioni due auto, un’Audi immatricolata oltre Gottardo ed una Subaru immatricolata in Ticino, sono entrate in collisione all’altezza di uno spazio adibito a posteggio.