Poco dopo le 15.45, nella galleria di Mergoscia vi è stato un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione, un 17enne cittadino svizzero residente nel Locarnese circolava verso valle alla guida di una motocicletta leggera su cui vi era anche una 16enne cittadina albanese domiciliata sempre nel Locarnese. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, nell'affrontare una curva a sinistra ha urtato un cordolo in cemento perdendo il controllo del motoveicolo. Entrambi i ragazzi sono quindi rovinati violentemente a terra. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i sanitari del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della REGA che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato i minorenni in elicottero e in ambulanza all'ospedale. Stando alle valutazioni mediche, il 17enne e la 16enne hanno riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita.