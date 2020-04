Incidente della circolazione oggi, sabato 4 aprile, sulla Cantonale a Cavigliano. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 18:45, in prossimità del passaggio a livello. Stando alle prime informazioni il conducente di una VW, immatricolata in Ticino, che circolava verso la valle, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato andando ad urtare alcuni paletti che delimitano il campo stradale posti a lato della strada. In seguito l'auto si è spostata sulla sinistra finendo sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure ai due occupanti. Entrambi avrebbero riportato unicamente delle contusioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Il tratto di strada è stato chiuso per permettere il recupero del veicolo.