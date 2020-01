«Riuscire a suscitare la curiosità della popolazione, dei giovani in particolare, coinvolgendo coloro che sul nostro territorio sanno creare indotto grazie alla cultura, resta la nostra divisa. Come si vede dall’elenco delle adesioni la risposta degli editori è stata entusiastica», spiega Stefano Gilardi, presidente dell’associazione FetivaLLibro e sindaco di Muralto, Comune che sostiene la manifestazione con la consulenza del Locarno Film Festival. «Con questa edizione – conclude Gilardi – FestivaLLibro diventa un appuntamento fisso del calendario culturale della Svizzera italiana».

Tra pagine e dialogo Ad accompagnare l’evento anche la Fiera del libro (ingresso libero), che sarà inaugurata venerdì 9 febbraio (14-19) e proseguirà il sabato (10-20) e la domenica (10-18) nella palestra dell’istituto scolastico muraltese. Essa ospiterà numerosi editori della Svizzera italiana, con la possibilità di sfogliare cataloghi, acquistare libri e dialogare con gli stessi editori. Non mancherà una sezione dedicata a tre librerie per ragazzi. Sarà imbastito inoltre un tavolo tematico, intitolato «Migrazioni: emigrazioni/immigrazioni», il quale desidera raccogliere riflessioni e testimonianze tanto sull’attualità quanto sulla storia passata della Svizzera italiana, tra migrazioni di persone, idee e professioni.

Spazio d’incontro

Ma FestivaLLibro, come detto, sarà caratterizzato anche da incontri con gli scrittori accompagnati da una serie di proposte incentrate sul dialogo tra la parole e il cinema, scelte dal direttore artistico Renato Martinoni (prof. emerito dell’Università di San Gallo) in collaborazione con Daniela Persico (Locarno Film Festival), la quale introdurrà e presenterà ogni proiezione.

Eraldo Affinati (finalista del Premio Strega e del Premio Campiello) si confronterà – giovedì 6 febbraio alle 18.30 – con il pubblico sul tema «Letteratura, emigrazione, integrazione»; seguirà la proiezione del docufilm «In viaggio con Mohamed» (Giuseppe Carrieri, 2018) che vede lo scrittore stesso nei panni di protagonista. Il giorno successivo, alle 18.15, Sandro Veronesi (vincitore del Premio Campiello nel 2000 e del Premio Strega nel 2006) dialogherà con Mario Botta sulle connessioni tra le due professioni di scrittore e architetto. A tale incontro seguirà la proiezione del film «Caos calmo» (Antonello Grimaldi, 2018), tratto dall’omonimo romanzo di Veronesi.

FestivaLLibro si apre quest’anno anche all’editoria della Svizzera francese, invitando Roland Buti (vincitore Del Prix Suisse de la Littérature e del Prix du Public RTS nel 2014). L’incontro (sabto alle 18.30) sarà seguito dalla proiezione di «Le Milieu de l’horizon» (Delphine Lehericey, 2019) tratto dall’omonimo romanzo, edito da Editions Zoé.

Domenica, infine, in collaborazione con UNITAS spazio alla pratica della lettura ad alta voce, per chi non può leggere con i propri occhi: un momento di raccoglimento aperto a tutti, con l’intervento di Anna Maria Sury, dei lettori del centro di produzione della Biblioteca Braille e del libro parlato, accompagnato dalla chitarra di Sandro Schneebeli.