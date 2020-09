Spesso il passo che porta dalle prime difficoltà finanziarie – o da una cattiva gestione delle proprie risorse – all’indebitamento è troppo facile e breve. Talvolta per chi lo compie è addirittura impercettibile. Un fenomeno in costante crescita nell’ultimo decennio, soprattutto fra le fasce giovanili della popolazione (ma non solo). Un’evoluzione che rischia ora una vera e propria impennata, in conseguenza della crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus.

Urgente correre ai ripari Se, dunque, già prima le autorità avevano alzato le antenne, ora diventa quanto mai urgente correre ai ripari. È quanto fatto dalla Città di Locarno, che sta per inaugurare un servizio di consulenza finanziaria per chi fatica a raggiungere una gestione sostenibile del budget personale e familiare. E non...