È un mosaico dai molti tasselli il riassetto del centro urbano di Locarno e delle sue adiacenze. E la Città, con lavoro paziente, li sta cesellando uno ad uno. Lo si è ancora fatto ieri sera al Palexpo, dove era riunito il Consiglio comunale (della prima parte della serata abbiamo già riferito ieri). Una tessera importante l’ha concretizzata lo stesso Legislativo, mentre l’altra l’ha annunciata il Municipio. Il primo ha approvato il credito (di poco superiore ai 710 mila franchi) per realizzare la terza corsia (destinata ai bus) sul lungolago cittadino, mentre il secondo ha confermato l’irricevibilità (come anticipato dal Corriere qualche settimana fa) dei ricorsi contro i lavori per la riqualificazione di via Luini. Una notizia importante, quest’ultima, visto che ora sarà possibile avviare a breve i lavori sull’arteria cittadina, pronta a diventare l’asse principale del trasporto pubblico in centro e che, inoltre, assumerà anche l’aspetto di un vero e proprio viale urbano.

Una scelta contestata

Proprio la scelta di modificare il tracciato degli autobus urbani ha ancora suscitato ieri sera qualche contestazione, peraltro già sollevata in passato. Dibattendo sulla terza corsia, il verde Matteo Buzzi e il socialista Pier Mellini hanno ribadito l’opposizione al percorso diretto piazza Castello-via Luini-debarcadero-stazione, che, secondo loro, avrebbe il demerito di allontanare il trasporto pubblico e le sue fermate dal cuore della città. Sarà infatti definitivamente abolito il tracciato attuale, con la svolta in via della Pace e il proseguimento in Largo Zorzi. Un altro dubbio l’ha invece sciolto il liberale radicale Gianbeato Vetterli, che ha preso la parola sia come relatore della Commissione della gestione sia come rappresentante del suo gruppo. Aderendo alla proposta municipale sulla terza corsia, ha annunciato di aver preso contatto con le autorità di Muralto riguardo ai possibili effetti sul nodo intermodale previsto nel comparto stazione della petizione lanciata da un gruppo di commercianti e cittadini del Comune limitrofo.

Futuro certo per il nodo

Da oltre Ramogna, ha annunciato Vetterli, sono giunte notizie rassicuranti: trattandosi di una questione di competenza federale, infatti, la levata di scudi muraltese non avrà alcuna influenza sul punto di scambio del trasporto pubblico. Vettore che ora, dunque, grazie all’inizio del cantiere in via Luini e alla terza corsia sul lungolago, assumerà sempre più l’aspetto previsto per il suo futuro. Liberando, nel contempo, Largo Zorzi, che fa invece parte dell’area da ridisegnare nell’ambito del concorso per la valorizzazione degli spazi pubblici del centro urbano.

Sempre a proposito di trasporti e assetto viario, da segnalare infine che il municipale Niccolò Salvioni, rispondendo ad un’interpellanza di Pier Mellini e confirmatari, ha annunciato in dirittura d’arrivo il progetto per l’introduzione di una Zona 30 nel comparto dei Saleggi, dove sono situati diverse sedi scolastiche, oltre a strutture importanti come lo stesso Palexpo e il Centro di pronto intervento. «Tutta la documentazione – ha detto il rappresentante dell’Esecutivo – ci sarà consegnata in questi giorni e nelle prossime settimane procederemo all’allestimento del relativo messaggio con la richiesta di credito».

