La svolta attuata dal Dipartimento del territorio in seno all’attività di salvaguardia e di valorizzazione delle Isole di Brissago si traduce innanzitutto nel rinnovato impegno verso un elemento di particolare importanza quale la divulgazione scientifica e didattica, tramite attività organizzate in loco e visite guidate, cui si aggiunge l’entrata gratuita per tutti i ragazzi in età scolastica del nostro Cantone. È in quest’ottica che si è svolta la giornata di formazione curata da Brigitte Marazzi, membro della Commissione scientifica per il Giardino botanico del Cantone Ticino. È pure intervenuto il presidente della medesima commissione Luca Bacciarini. Nel corso della parte teorica, svoltasi all’interno di Villa Emden, sono state trattate tematiche quali, in particolare: le tecniche di gestione dei gruppi e di pianificazione di una visita guidata, gli aspetti storici, geografici e geologici del comparto, come pure cenni sul clima, sulla vegetazione e di carattere botanico. Successivamente, i partecipanti sono stati coinvolti nella parte pratica negli spazi del Giardino botanico. La formazione si è conclusa con un approfondimento concernente l’esposizione Botanica 2020: una mostra nazionale incentrata sul tema del cambiamento climatico in relazione al regno vegetale che ha quale oggetto le neofite invasive. La giornata di formazione delle guide botaniche si è tenuta nel rispetto di accresciute misure di sicurezza, in ossequio alle disposizioni emanate dal Consiglio federale e dal Consiglio di Stato nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.