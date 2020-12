«Supplire alla mancanza di Locarno On Ice è impossibile, ma cerchiamo di fare del nostro meglio per regalare agli abitanti un po’ della magia del Natale». In queste parole del sindaco, Alain Scherrer, si racchiudono tutti gli sforzi della Città in vista delle imminenti festività, orfane di quella pista di ghiaccio che annualmente scalda i cuori dei locarnesi. La pandemia, però, impone delle scelte. Ma, come detto, la Città non rinuncia allo spirito del Natale. Così ha escogitato diverse iniziative. A partire da decorazioni che creino una atmosfera e una serenità quanto mai necessarie in questo periodo difficile. Così, oltre al consueto albero di piazza Grande, che solitamente fa il paio con quelli delle chiese di Solduno e dei Monti, se ne troverà uno anche in via al Passetto e un altro in...