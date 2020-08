Quest’ultima, artista cosmopolita, trae dalla multiculturale New York l’energia giusta per le sue composizioni con un sound jazzy e groovy, influenzato dalla musica africana, brasiliana e latina. Eliane è laureata alla New School University for Jazz and contemporary music, si esibisce regolarmente in famosi club newyorkesi (SOB’s, Subrosa, Blue Note, Nublu, BAM, Brooklyn Bowl, BBKing, eccetera), ed ha partecipato anche a importanti festival internazionali. Ha all’attivo due album «Now and from Now on» e «Skylines», entrambi molto apprezzati da pubblico e critica. Trascinati dalla voce e dal sax della leader, Maëlys Baey, che è stata allieva e si è regolarmente esibita anche a fianco di Sax Gordon, vincitore del premio del pubblico della scorsa edizione di JazzAscona, Miss Bee & The Bullfrogs erano stati selezionati nell’ambito di Groovin’ Up, il progetto giovani di JazzAscona 2020 e propongono un blues-soul influenzato da artisti come Freddie King, BB King, James Cotton, Etta James, Jimi Hendrix, Otis Redding e John Mayer.