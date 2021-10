Grandi potenzialità e nutrito interesse sono emersi dal sondaggio, promosso nel giugno scorso in merito all’idea di allestire una rete di distribuzione per la generazione di calore o per il raffreddamento degli edifici nel quartiere di Città Vecchia. Tanto che il Municipio cittadino ha ora deciso di assegnare un mandato per allestire un progetto di massima. «La diversificazione dei vettori energetici e la necessità di abbandonare le fonti fossili per la produzione di calore, spinge tutti a trovare delle soluzioni percorribili e sostenibili per riscaldare o raffreddare i propri edifici», spiega l’Esecutivo in una nota. «Locarno, che ha ottenuto la certificazione di Città dell’energia nel 2012, ha promosso negli scorsi mesi dapprima uno studio di fattibilità e in seguito, visto il potenziale emerso, ha sondato i proprietari di parte della Città Vecchia nel mese di giugno, chiedendo loro di esprimere un interesse ad eventualmente allacciarsi a una rete di distribuzione di acqua temperata. Le risposte favorevoli sono andate oltre le aspettative».

Obiettivo inizio 2022

In virtù di ciò, come accennato, il Municipio ha deciso di fare un ulteriore passo e di procedere con una progettazione di massima, assegnando uno specifico mandato, per giungere ad un affinamento di progetto e all’elaborazione di un preventivo dei costi.

Lo studio di fattibilità prevedeva di pompare acqua di falda dalla piazza Grande a temperatura di circa 15-17 gradi e di realizzare un anello di distribuzione che da via Marcacci segue la via Borghese per poi scendere lungo via Corporazioni e tramite via Cittadella ritornare in piazza Grande, sempre lungo via Marcacci. La resa dell’acqua raccolta avviene poi attraverso un canale che convoglia le acque a lago.

«In questa fase di progettazione si affineranno i dati dei possibili interessati, andando poi a dimensionare l’intero impianto», aggiunge ancora la nota. «Il Municipio ha inviato uno scritto negli scorsi giorni alla trentina di proprietari che si sono detti interessati, per informarli che saranno contattati dal progettista incaricato per un sopralluogo che permetterà di raccogliere ulteriori dati e per poter fornire agli stessi le informazioni di dettaglio sul funzionamento della rete e dei suoi benefici (sussidi compresi)». L’obiettivo è quello di poter presentare il progetto entro il primo trimestre del 2022.