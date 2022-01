L’acqua resta potabile nei comuni di Minusio e Tenero-Contra. Lo comunica il Dipartimento del territorio in una nota. Il 5 gennaio le aziende acqua potabile (AAP) dei Comuni di Minusio e Tenero-Contra hanno riscontrato la presenza di torbidità nell’acqua proveniente dai pozzi di captazione Alle Brere, situati ad un centinaio di metri dal fiume Verzasca, in sponda destra. Questa situazione non ha comunque precluso la potabilità dell’acqua, ha precisato l’autorità.