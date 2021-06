La bellezza di 23 progetti realizzati con un investimento complessivo di 6,5 milioni di franchi. È il bilancio, in nude cifre, dei primi tre anni del così denominato «Masterplan alta Vallemaggia», ovvero il piano di sviluppo locale, sostenuto attraverso la Politica economica regionale, avviato dai Comuni di Cevio, Lavizzara, Linescio, Campo Vallemaggia e Bosco Gurin. Un’azione corale, appoggiata dall’Ente regionale di sviluppo, volta a combattere l’erosione demografica delle zone periferiche e nel contempo affrontare le grandi sfide di cui la gestione del territorio è foriera.

Dei 23 progetti realizzati finora, 11 di questi rientravano nei piani sin dall’inizio, mentre 12 sono nuove iniziative sviluppate in tempi brevi, che ben si inseriscono nella strategia generale volta ad apportare flussi economici dall’esterno. «Questa situazione da un lato riflette il grande dinamismo e la buona progettualità della popolazione locale, dall’altro evidenzia l’importante e lungo lavoro preparatorio necessario alla realizzazione dei grandi progetti che contribuiscono in maniera determinante ad esprimere la vocazione turistica del territorio», si sottolinea in una nota.

Itinerario di 20 chilometri

Tra i progetti faro, segnaliamo la Via Alta Vallemaggia, con i suoi 200 km di itinerario che mettono in rete una ventina di strutture d’alloggio, la quale verrà inaugurata con una festa popolare in programma, pandemia permettendo, sabato 24 luglio a Fusio, e che sarà seguita da trekking accompagnati.

Anche nell’ambito dello sviluppo di Bosco Gurin è inoltre prevista un’apertura: la slittovia è infatti stata collaudata e verrà aperta al pubblico nell’ottica di attirare famiglie con bambini e contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Per ciò che concerne gli altri due principali tasselli del primo quadriennio del piano di sviluppo, il progetto di ampliamento dell’hotel Walser con annesso wellness ha poi completato gli approfondimenti necessari a valutare la fattibilità economica e turistica ed ora sta concludendo l’iter pianificatorio previsto, mentre per il centro ricreativo-turistico di Bignasco, dopo il concorso di progettazione, sono ora in corso gli approfondimenti volti a massimizzarne l’attrattiva turistica in modo da garantire una gestione sostenibile anche dal profilo economico.

Da rimarcare ancora la realizzazione degli studi legati ai progetti, di carattere politico, volti a concretizzare i collegamenti verso nord, ovvero Fusio-Leventina, e verso la valle Formazza. «Due progetti che, se realizzati, miglioreranno la mobilità della popolazione locale e contribuiranno a cambiare le condizioni quadro in cui operano gli attori turistici attualmente penalizzati dalle lunghe e tortuose vie d’accesso all’alta Vallemaggia», si sottolinea poi nella nota.

Un’estate ricca di sorprese

Fra i progetti che si potranno conoscere durante l’estate, poi, in Lavizzara è prevista l’apertura dell’alloggio alpino Schüisgian sopra Fusio promosso dagli Scout Sassifraga Vallemaggia, che va ad aggiungersi alle vie di arrampicata sulla diga del Sambuco. In Val Rovana la possibilità di vivere soggiorni romantici e creativi presso Ca’ Vegia di Cerentino, realizzata con il sostegno dell’APAV dalla famiglia Beroggi.

A Cevio, oltre al Coworking Vallemaggia, spazio a disposizione della popolazione locale e dei turisti, ricordiamo l’apertura del negozio dell’Associazione Val Magìa che, proponendo un pacchetto combinato assieme al Museo di Valmaggia, invita a rivivere una tradizione, gustando i prodotti locali su un antico tavolo in sasso situato lungo l’itinerario Cevio e i grotti.

Le prossime priorità

Nel corso del prossimo anno, invece, il primo obiettivo sarà quello di ultimare i progetti in fase avanzata, come ad esempio il restauro conservativo di Casa Begnudini a San Carlo, promosso dalla Fondazione Bavona, in modo da mettere a disposizione ai gruppi volontari una struttura di qualità inserita nel contesto paesaggistico in cui operano.

In secondo luogo, dando concretezza all’indirizzo strategico emerso dallo studio sul posizionamento univoco delle valli del Locarnese realizzato dall’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli che mette al centro il patrimonio paesaggistico antropizzato e naturale valmaggese, si favorirà una messa in rete delle offerte locali in un’ottica votata alla capitalizzazione di questa risorsa. Infatti, promuovendo l’alta Vallemaggia quale luogo ideale per scoprire la cultura nel paesaggio, oltre a rafforzare l’identità locale si stimola una fruizione attenta e rispettosa del territorio da parte di un pubblico interessato a stabilire un legame profondo con il territorio.

«Parallelamente, vista la carenza di strutture ricettive di qualità e la conseguente difficoltà a limitare gli aspetti più negativi del turismo di giornata mordi e fuggi, si continueranno a sostenere le iniziative in grado di carpire l’indotto generato dai flussi turistici», conclude la nota dei promotori del piano di sviluppo. «In questo ambito il ruolo centrale è assunto dagli imprenditori che si metteranno in gioco supportati da tendenze di mercato che hanno visto crescere notevolmente l’interesse per i contesti naturali e le aree meno densamente popolate». Per maggiori informazioni non resta che visitare il sito invallemaggia.ch/progetti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata