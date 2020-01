Alternativa per Gordola, gruppo della area della sinistra ecologista si ripresenta alle elezioni comunali «con una lista forte, competente e intergenerazionale».

Per il Municipio correranno Giovanni Soldati (ingegnere ambientale), Daniela Manfredi (comitato PS regionale Locarnese), Alberto Togni (studente e consigliere Comunale), Daniela Pusterla Hoerler (consigliera comunale), Bruno Storni (municipale uscente e consigliere nazionale), Beatrice Debernardis (consigliera comunale) ed Edgardo Cattaneo (consigliere comunale). La lista si ripresenta – come si legge in una nota stampa – con il motto «per continuare a lavorare in modo attento e costruttivo per un Comune a misura d’uomo e dell’ambiente, finanziariamente sostenibile».