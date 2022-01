Una visita prestigiosa a Losone negli scorsi giorni, ultima tappa del giro di visite nella Svizzera italiana dell’ambasciatrice polacca a Berna, Iwona Kozłowska. Quello fra il comune locarnese e la Polonia è un legame di lunga data. Durante la Seconda guerra mondiale migliaia di soldati polacchi trovarono ospitalità in Svizzera. Circa 450 furono accolti a Losone, dove fu organizzato un campo rifugiati negli attuali terreni comunali, dove adesso sorge l’ex caserma. Il ricordo della loro presenza non rimane, però, solo nella memoria della popolazione locale e nei libri di storia. A Losone i soldati hanno segnato in maniera indelebile il territorio. Si deve, infatti, a loro la bonifica della pianura alluvionale di Arbigo e delle Gerre e soprattutto la costruzione della Strada dei polacchi. È proprio quest’ultima opera che è stata l’occasione per la visita dell’ambasciatrice. Quest’anno ricorre, infatti, l’ottantesimo anniversario della strada che ha permesso di collegare la frazione losonese di Arcegno con le Centovalli.

Festa di ricorrenza