Compatibilmente con le misure di cautela che la pandemia in atto rende necessarie, da lunedì 4 maggio l’amministrazione della Città di Locarno farà un passo verso il ritorno alla normalità, riaprendo al pubblico «L’Amministrazione è pronta alla riapertura e ha preso diversi accorgimenti per accogliere le richieste della popolazione da lunedì prossimo», commenta a proposito il sindaco Alain Scherrer. «Tuttavia in questa delicata fase di riapertura saranno necessari cautela e grande senso di responsabilità da parte di tutti».

Dal 4 maggio, dunque, torneranno a girare tutte le regolari attività comunali. Considerate le accresciute norme di sicurezza in vigore, gli sportelli riceveranno però i cittadini solo su appuntamento. «Preghiamo quindi la popolazione di verificare anticipatamente la disponibilità del servizio desiderato, prima di recarvisi», si legge in una nota. I servizi e il personale saranno disponibili anche attraverso il telefono, l’email e la posta tradizionale. L’invito è di procedere con queste mezzi, ma unicamente nel caso in cui non fosse possibile ossequiare a una richiesta di appuntamento.

La cancelleria in piazza

Presso la Cancelleria comunale a Palazzo Marcacci è attivo da lunedì a venerdì (9-11.45 e 14-16.45, festivi esclusi) il numero diretto 091/756.31.11, da contattare per qualsiasi richiesta e segnalazione in relazione ai servizi comunali. Tuttavia lo sportello della Cancelleria non fornirà più le fascette per il verde, la cui vendita è stata ripristinata agli sportelli dei Servizi del territorio, aperti (9-11.45 e 14-16.45) solo per questo scopo. Per le altre pratiche è da prevedere un appuntamento. Lo sportello della Cancelleria comunale in piazza, va ancora aggiunto, sarà accessibile al pubblico, ma solo per un utente alla volta.

La polizia

Anche per la polizia è attivo un numero (091/756.33.11, orari come quelli già citati), da contattare per richieste di sua competenza. In caso di necessità sarà anche qui possibile fissare un appuntamento telefonando o scrivendo a polizia.comunale@locarno.ch.

Per gli altri servizi, sul sito www.locarno.ch si trovano tutti i contatti che permetteranno di fissare un appuntamento.

All’ecocentro con la mascherina

Non lunedì, ma martedì prossimo riaprirà infine al pubblico anche l’econcentro, situato in via alla Morettina 6. L’accesso sarà contingentato e regolato dal personale presente. Si dovranno considerare tempi d’attesa più lunghi rispetto a quelli abituali. Le autorità, inoltre, raccomandano l’utilizzo della mascherina protettiva.

