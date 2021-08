«Chi costruisce dovrebbe farlo per il bene collettivo e non tenendo conto unicamente dei ‘freddi’ parametri pianificatori. Imprenscindibile, poi, una costante riflessione sulla qualità». Parola di Matteo Inches, 36 anni, titolare dello studio locarnese Inches Geleta Architetti, che ieri nell’auditorium del Politecnico di Zurigo è stato insignito dell’importante riconoscimento nazionale Beton Preis 2021, nella categoria giovani sotto i 40 anni, istituita dal 2017. «Non ce lo aspettavamo proprio – commenta lui stesso – e siamo felici che la giuria abbia deciso di premiare un lavoro concretizzato al sud delle Alpi». Il lavoro in questione è il palazzo Pioda, edificio plurifamiliare realizzato fra il 2018 e il 2019 nel quartiere Campagna a Locarno. Un’opera che sviluppa il principio evocato all’inizio...