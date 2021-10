Un fucile di grosso calibro, simile a quelli utilizzati per il tiro al piattello, caricato a pallettoni. Sarebbe stata questa – secondo fonti del Corriere del Ticino – l’arma usata dal ventenne sangallese che giovedì sera ha gravemente ferito la sua ex ragazza in via Vallemaggia 51a a Solduno. Emergono nuovi dettagli sul caso che nel fine settimana ha fatto registrare sviluppi su vari fronti. Il più positivo – e più atteso – è stato, come già segnalato, la notizia del miglioramento delle condizioni della 22.enne ticinese, ricoverata al Civico di Lugano, contro la quale si è sfogata la violenza dell’ex amico: la sua vita non è ora più in pericolo. E mentre per il giovane il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato ieri la privazione della libertà, il suo difensore, l’avvocato locarnese Fabio Bacchetta-Cattori, ha già annunciato l’intenzione di chiedere una perizia psichiatrica per il proprio patrocinato. Il giovane sarà nuovamente interrogato già all’inizio di questa settimana per cercare di chiarire ulteriormente dinamica e movente del dramma.