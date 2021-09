Rinascita. Ma anche sensibilizzazione per lottare contro lo stigma sociale nei confronti del disagio. Non è una semplice mostra di opere quella che sarà inaugurata al Rivellino di Locarno sabato 2 ottobre. Promossa dal Club Andromeda del Locarnese, l’esposizione vede infatti in mostra una quarantina di opere eseguite dai tre soci Deborah Candolfi, Giovanna Lanini e Rudy Flückiger. Ma è, appunto, un simbolo dall’evocativo titolo «Rinascita» per reagire al periodo buio del lockdown e, in generale, della pandemia da coronavirus che ancora oggi attanaglia il mondo.«Personalmente pitturo per spazzare via la polvere della quotidianità», spiega lo stesso Flückiger, che è un autodidatta in campo artistico. «Quotidianità, in questi periodi bui, impregnata da notizie nefaste che parlano solo della COVID-19»....