Una vera e propria cittadella degli studi, dalla quale passa (e passerà ancora di più in futuro) la formazione degli artigiani ticinesi attivi nel settore dell’edilizia. Un bacino che coinvolge ben sedici associazioni di categoria, per un totale di oltre trenta indirizzi diversi. Un vero crocevia del lavoro, insomma, il Centro di formazione professionale (CFP) fondato a Gordola negli anni Settanta dalla sezione ticinese Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC). Da allora l’istituto è andato crescendo, sia in dimensioni sia in numero di professioni contemplate dalle proposte formative (per apprendisti, ma non solo). E a medio, lungo termine le previsioni sono ulteriormente al rialzo. Da qui le valutazioni avviate dalla SSIC nel 2012, dalle quali è scaturito un progetto di ampliamento...