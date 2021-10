Mancano pochi giorni alla sesta edizione dell’Ascona-Locarno Run, che si svolgerà il 16 e 17 ottobre. L’evento – promosso dalla Società podistica locarnese, dall’US Ascona e dalla Virtus – permetterà a tutti, in base al proprio livello di allenamento, di praticare della sana attività fisica all’aria aperta, vivendo un momento di convivialità e spensieratezza. Una festa popolare, insomma, dove il primo e l’ultimo godono dello stesso sostegno e delle stesse attenzioni. Una festa dello sport, della condivisione di uno sforzo, della scoperta collettiva della bellezza dei paesaggi che si attraversano.

Tra le novità troviamo l’introduzione della 10 km Walking & Nordic Walking, aperta anche alle famiglie con una tariffa ridotta per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni, e lo Swiss Runners Ticket, che consentirà a tutti gli iscritti alle competizioni di arrivare gratuitamente a Locarno da tutta la Svizzera con i mezzi di trasporto pubblici (info: www.ascona-locarno-run.ch/info/trasporto-gratuito/).

Ma le novità non finiscono qui. Sono infatti stati creati nuovi percorsi, omologati da Swiss Athletics, per la 10 km Run e la 21 km Half Marathon, gara che vedrà l’assegnazione del titolo di Campione ticinese di corsa su strada. Inoltre, ogni partecipante riceverà gratuitamente il filmato personalizzato dell’arrivo (Clip Migros MyRun).

Il programma

La manifestazione si svolgerà sull’arco di due giorni e il villaggio sarà allestito in piazza Grande a Locarno, punto di partenza e di arrivo di tutte le competizioni. Durante la giornata di sabato si terranno la Kids Run, dedicata ai piccoli Speedy Gonzales che correranno all’interno del salotto cittadino dalle 16, e la 5 km Sunset Run alle 18.45, gara adatta a tutti i runner, da chi si è appena avvicinato al mondo della corsa agli agonisti, dove ciascuno potrà correre in base al proprio livello di allenamento. In questa gara non verranno premiati solo i primi classificati assoluti, ma saranno sorteggiati anche 10 premi tra tutti i partecipanti.

Domenica 17 ottobre si svolgeranno invece la 21 km Half Marathon, la 10 km Run e la 10 km Walking & Nordic Walking, alternando tratti in città a tratti nella natura, dal Castello Visconteo al borgo di Ascona e al suo lungolago. I partecipanti alla 21 km Half Marathon godranno inoltre della bellezza del lungolago di Muralto e di Locarno e del delta della Maggia.

Domenica si potrà iniziare la giornata riscaldandosi in piazza Grande con il warm-up alle 8.45 e alle 11. Mentre una volta tagliato il traguardo, ci si potrà fermare sempre in piazza per pranzare insieme (Pasta Party aperto a tutti e offerto ai partecipanti della 10 km Run, 21 km Half Marathon e 10 km Walking&Nordic Walking).

Nel salotto per fare del bene

Nel villaggio gara ci saranno molti stand da visitare, tra cui quello di All4All Ticino, Lega ticinese contro il cancro e Una goccia nel mare! I più piccoli potranno inoltre divertirsi con spettacoli di bolle di sapone e palloncini, in determinati orari, sia sabato pomeriggio che domenica.

Sabato e domenica la Polizia di Locarno sarà inoltre presente nel villaggio gara con l’iniziativa «Scatta contro la violenza»: si potrà fare uno scatto di 30 metri e provare a far scattare il radar della polizia. Ma nessuna paura, non si prenderanno multe... La partecipazione sarà a offerta libera a favore della Fondazione Damiano Tamagni. Rimanendo fino alle premiazioni, infine, si potrà scoprire se si rientra tra i fortunati vincitori dei premi che verranno sorteggiati: 10 premi tra i partecipanti della 10 km Walking&Nordic Walking e 1 buono del valore di 500 franchi per prestazioni a scelta presso il Centro dello Sport di Ars Medica tra tutti i partecipanti della 10 km Run e della 21 km Half Marathon.

Certificato COVID necessario

Per partecipare all’Ascona-Locarno Run, in base alle direttive federali in vigore, ciascun partecipante dovrà obbligatoriamente presentare un certificato COVID valido il giorno della gara (per persone sopra i 16 anni). La farmacia 5 vie Farmadomo di Locarno sarà presente nel villaggio gara e garantirà la possibilità di eseguire il test antigenico rapido sabato pomeriggio e domenica mattina.

