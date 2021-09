Torna, dal 14 settembre al 24 ottobre, il tradizionale Autunno gastronomico Lago Maggiore e valli, che con 43 ristoranti partecipanti, 42 giorni di durata e ventimila clienti attesi è la più popolare rassegna del suo genere in Ticino. Una bella vetrina per il settore della ristorazione e una ghiotta occasione per il cliente che potranno scoprire nuovi ritrovi e gustare a un prezzo promozionale le prelibatezze di stagione, a cominciare, ovviamente, dalla selvaggina.

Creata 22 anni fa e tuttora promossa da Flavio Bassi, titolare della Tipografia effe51, la rassegna si prefigge oggi come allora di far conoscere al pubblico la qualità e la varietà della ristorazione locale. Sostenuta da un’ampia promozione, la rassegna conosce di anno in anno un costante successo. «Certo – afferma Flavio Bassi – il cliente tende oggi a spendere un po’ meno rispetto a 20 anni fa, ma il piacere di ritrovarsi a tavola fra amici e di gustare cibo di qualità rimane lo stesso. In più c’è un’accresciuta attenzione verso i sapori locali e i prodotti nostrani a chilometro zero». I 43 ritrovi che partecipano alla rassegna accontenteranno tutti i gusti: spaziano infatti dall’osteria a conduzione familiare e dal grotto al ristorante recensito dalle guide più prestigiose. I prezzi possono variare da 22 franchi per un succulento piatto di tagliatelle al ragù di cinghiale ai 98 chiesti da un rinomato ritrovo gastronomico per un «gran menu di sei portate».

L’iniziativa è sostenuta con convinzione dall’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli. «L’Autunno gastronomico – spiega Benjamin Frizzi, Direttore Operativo – è una bella vetrina per il settore della ristorazione e funge da richiamo per molti buongustai. Lo sappiamo, c’è gente che viene apposta da noi per la rassegna».

Non mancherà un concorso che mette in palio 5 buoni per un pasto (da 200 franchi) e diversi altri premi.

