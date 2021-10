C’è chi, di fronte alle difficoltà, si siede e si piange addosso. E chi invece è in grado di cogliere le opportunità del momento e di volgerle a suo favore. È, quest’ultima capacità, uno dei valori cardine della Fratelli Matasci SA di Tenero. La fece propria il fondatore Giuseppe, che agli inizi del Novecento, mentre la gran parte dei suoi coetanei verzaschesi di umili origini emigrava per sfuggire alla povertà delle valli ticinesi, assieme all’amico e socio Carlo Balemi trasformò e valorizzò l’attività vitivinicola locale con geniale intuizione. L’hanno fatta propria i suoi discendenti, custodendo e sviluppando un’azienda che, dopo un secolo di storia, è diventata un fiore all’occhiello dell’economia cantonale e non solo, aprendo i propri orizzonti anche all’arte e alla cultura. Un’eccellenza, insomma, che oggi è stata riconosciuta pure a livello nazionale. Alla Fratelli Matasci e alla famiglia proprietaria, giunta ormai alla quarta generazione, è infatti andato il Phoenix Award 2021, premio destinato alle aziende svizzere con più di un secolo di storia. Storia spesso costellata da crisi e battute d’arresto, che i casati d’imprenditori hanno però saputo superare, rinascendo spesso dalle proprie ceneri proprio come una fenice. Da qui il nome del premio.

Tutto iniziò con un miracolo

La consegna dell’importante riconoscimento è stata l’occasione per tornare con la mente ai primi decenni del millennio scorso, quando in un Ticino che faceva i conti con una povertà generalizzata, Giuseppe Matasci, dopo essere scampato per miracolo a una piena del fiume Verzasca, decise di seguirne la corrente fino a valle, fino a Tenero, dove si avvicinò a un’attività che, fino a quel momento, era stata praticata individualmente dai contadini per produrre le bevande di casa. A raccontarne gli esordi è stato (dopo le parole di Pier Maran) un suggestivo filmato: dagli inizi della vinificazione in proprio alla costruzione della prima cantina nel 1924. Poi la costante evoluzione e la scomparsa nel 1956, con il passaggio dell’azienda nelle mani dei figli Peppino, Lino e Mario.

Il «mitico» Selezione d’ottobre

Ed è proprio stato un Mario particolarmente emozionato e commosso che ha ringraziato per il premio, con un pensiero speciale per il padre, per Carlo Balemi e per i fratelli («ai quali devo molto, soprattutto per avermi dato la possibilità di occuparmi anche d’arte»), per la terza generazione della famiglia (Pier e Paola Maran Matasci, Fabiana Matasci e Mauro Bernardasci, che hanno traghettato la Fratelli Matasci verso ulteriori traguardi, come la diversificazione della produzione e il rinnovamento della cantina), per la quarta generazione (i giovani Elia Maran e Joel Pfister, ai quali spetterà il compito di garantire un futuro all’azienda). Mario Matasci non ha poi dimenticato i viticoltori, i clienti e, soprattutto, i collaboratori, «senza i quali non avremmo potuto fare nulla». Fra le tappe particolari della storia vitivinicola della casa è stata più volte ricordata la nascita, nel 1964, del «mitico» Selezione d’ottobre, vino in controtendenza per l’epoca e che aprì le porte alla diffusione del Merlot oltre San Gottardo. Da allora la produzione della Fratelli Matasci si è costantemente ampliata (anche con la cuvée del centenario), inanellando numerosi premi enologici.

La prima mostra in cantina

L’altra eccellenza cresciuta in azienda è legata all’arte, passione che Mario Matasci ha coltivato per decenni, diventando un punto di riferimento non solo ticinese (come testimoniato da una recente lettera di un esperto e docente universitario zurighese, letta da lui stesso). «La prima mostra – ha raccontato – l’allestimmo nel 1953 nelle cantine di Villa Jelmini». Quest’ultima fu poi integralmente trasformata in galleria d’arte, nella quale hanno anche trovato spazio innumerevoli eventi culturali. «Poi, dodici anni fa – ha proseguito Mario Matasci – tutta la collezione è stata trasferita in un ampio capannone a Riazzino, che da allora apre le sue porte al pubblico ogni domenica», accogliendo nei suoi spazi innumerevoli visitatori molto affezionati. Alte competenze vitivinicole e arte, insomma, alle quali si affianca oggi anche un impegno costante nel campo dell’enoturismo e dell’ospitalità.

La capacità di diversificarsi

Tale capacità di diversificarsi, i valori alla base dell’azienda e il successo dei passaggi da una generazione all’altra sono stati al centro degli interventi nella cerimonia di oggi. A motivare il premio è stato Giacomo Garaventa, membro del comitato consultivo della giuria che di impresa se ne intende, essendo stato a capo dell’omonima azienda, la più grande del mondo nell’ambito della costruzione di impianti a fune. Quest’ultimo ha fra l’altro definito i Matasci «precursori e ambasciatori dei vini ticinesi ed esempio di imprenditorialità longeva e sostenibile». Presente anche il consigliere di stato Christian Vitta, il quale ha tenuto a sottolineare gli esordi di Giuseppe Matasci, il quale – come ricordavamo all’inizio – seppe trasformare in opportunità un momento difficile. «Un esempio da seguire e di particolare attualità», ha sottolineato il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, il quale identifica anche nell’unione familiare uno dei successi dell’azienda di Tenero. Comune per il quale – ha aggiunto il vice sindaco Graziano Crugnola – la consegna del riconoscimento è stata un evento straordinario, «che premia una storia di valori e di sudore e un’azienda il cui pilastro sono, prima di tutto, le persone».

©CdT.ch - Riproduzione riservata