L’hangar risorto dalle sue ceneri tempestose

«C’ero anch’io quel giorno ed è stato piuttosto impressionante, direi spaventoso: in meno di un minuto il tetto dell’hangar si è aperto come una scatoletta e gli aerei al suo interno scaraventati in aria e ribaltati». Il Consigliere di Stato Claudio Zali, inaugurando oggi l’hangar provvisorio dell’aeroporto cantonale di Magadino che in tempi record è stato allestito per sostituire la vetusta struttura di ricovero e manutenzione aerei (datata 1938) ha ricordato quell’infausto 13 luglio 2021 quando un tromba d’aria distrusse il capannone. Fortunatamente non ci furono feriti, ma ugualmente importanti danni materiali e soprattutto la prospettiva di interrompere per mesi, se non per anni, l’attività della scuola volo e soprattutto della manutenzione dei velivoli gestita dalla Aelo Maintenance SA,...