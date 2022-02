Negli ultimi due giorni due gruppi di pompieri di montagna hanno perlustrato anche le zone più impervie, a ridosso del crinale e delle rocce presenti poco sotto, per scovare eventuali punti sfuggiti al rilievo notturno a causa del riverbero termico delle rocce. Nonostante il lavoro impegnativo sul piano fisico e per alcuni di loro la stanchezza accumulata da diversi giorni di impiego, al termine della giornata di lavoro il morale dei militi intervenuti è alto e la soddisfazione per il lavoro svolto è palpabile. La passione, che accomuna tutti i pompieri, è uno degli elementi essenziali per la motivazione dei militi volontari, chiamati spesso a sacrificare il loro tempo libero a favore della comunità.