È un successo nato per gioco quello che, nel solo primo anno di attività, ha attirato in valle Verzasca oltre ventilmila persone (che, in realtà, potrebbero esser state anche molte di più). Alla base c’è un principio semplicissimo, concepito dalla mente di un padre alle prese con tre figli piccoli poco propensi a camminare. «Per stimolarli – racconta lui stesso al CdT – ho puntato sul divertimento». E la cosa ha funzionato. Tanto che l’idea è stata apprezzata anche da altri. «Poi, con alcuni amici, che pure avevano a cuore la passione per la natura e per i boschi della Verzasca, ha preso forma il progetto ‘Boccia al bosco’, che – dopo aver costituito l’associazione BoBosco – siamo riusciti ad inaugurare nel maggio dello scorso anno». Ed è stato un vero exploit, con un crescendo costante di...