Lo si attendeva, anzi temeva, e puntualmente è arrivato. Il vento tempestoso da nord ha reso ancora più difficili le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo che dalle prime ore di domenica divampa sul versante sud del Monte Gambarogno, tra l’Alpe di Neggia e il villaggio di Indemini. Villaggio i cui abitanti, unitamente a quelli di altre tre frazioni, sono stati fatti sgomberare precauzionalmente nel cuore della notte tra domenica e lunedì. «Le forti raffiche di vento hanno riattizzato alcuni focolai, ma fortunatamente il perimetro dell’incendio non si è praticamente allargato, rimanendo sui cento ettari» rileva il comandante del Corpo pompieri di Bellinzona Samuele Barenco, il quale nel tardo pomeriggio di lunedì ha potuto sorvolare la zona poco prima che gli elicotteri – quattro civili e due militari a supporto della trentina di uomini impegnati sul terreno – interrompessero la loro azione a causa dell’oscurità. Durante la notte sul posto rimarrà una squadra di terra per sorvegliare la situazione e per mantenere attivi quei dispositivi approntati per proteggere il villaggio di Indemini. «Se il fuoco dovesse avvicinarsi alle abitazioni, abbiamo i mezzi per fronteggiarlo» precisa Barenco, rilevando come il vento sommato alle rigide temperature notturne complicando ancor di più il compito di chi è al fronte a lottare contro le fiamme.