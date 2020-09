L’ombra del terzo incomodo sulle slot machines

Sono giorni di fulmini a ciel sereno, questi, sulle rive del Verbano. Dopo l’annuncio, a sorpresa, del divorzio fra il Locarno Film Festival e la direttrice Lili Hinstin, è ora la volta della Casinò SA, la quale – apparentemente senza motivi contingenti – scende in piazza e illustra pubblicamente la propria posizione nella vertenza che, ormai da diverso tempo, la oppone alla Kursaal SA. Motivo del contendere: l’ammontare dell’affitto per la sede, come è spiegato nella mezza pagina a pagamento fatta pubblicare ieri dalla società su Corriere del Ticino, La Regione e Tessiner Zeitung. Una mossa che ha colto parecchi di sorpresa, soprattutto perché, negli ultimi mesi, pareva che l’annosa vicenda volgesse finalmente al sereno. A cambiare le carte in tavola era stata la soluzione uscita dal cilindro...