Gli amanti della cucina d’autore ricorderanno la cena di martedì 13 ottobre a Villa Orselina ad Ascona come un momento da incorniciare. Ospitato da S.Pellegrino Sapori Ticino, che dato il periodo particolare ha dato l’appuntamento ai suoi seguaci in una sessione eccezionalmente autunnale, Sebastian Zier, chef dell’Einstein Gourmet di San Gallo, ha dato sfoggio di tutte le sue qualità in cucina. Lo chef di origini tedesche ha portato con sé una filosofia culinaria che lo vede protagonista di uno stile di cucina sempre in bilico tra tradizioni legate al territorio e suggestioni provenienti da molto lontano. E’ l’Oriente, infatti, ad ispirare molte delle sue creazioni, ed è per questo che gli ospiti del festival gourmet si sono dovuti cimentare con abbinamenti come quelli tra fegato d’anatra e shiso. Non sono però mancati i gusti più tradizionali, ma sempre con una certa “spinta” sperimentale. Come di consueto, anche in questa occasione l’abbinamento con i vini è stato studiato per rendere omaggio ad alcune tra le migliori etichette ticinesi, come per esempio la Gialdi Vini che ha perfettamente accompagnato il menù con i suoi Ramolo, Bianco Rovere e Sassi Grossi.