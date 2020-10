L’orto delle meraviglie che fa germogliare il deserto in città

Probabilmente all’inizio in pochi ci avrebbero creduto: veder crescere granturco, fagioli e zucche fra una superstrada e un parcheggio, in mezzo a catrame e cemento. Sì, certo... avrebbero commentato i più in tono sarcastico. Figuriamoci poi se avessimo aggiunto che non sarebbe stato necessario vangare, irrigare né concimare. Roba da sognatori? Forse. Eppure i promotori del Progetto Mais ci hanno fermamente creduto e un arido e sassoso appezzamento in via alla Morettina a Locarno ha dato loro ragione. Tanto che la Città, dopo il successo dei primi tre anni, ha concesso l’autorizzazione ad utilizzare l’area (circa cento metri quadrati di sua proprietà) per un ulteriore triennio. Intanto attorno all’orto urbano sperimentale sta germogliando anche molto interesse, tanto che l’esperimento è ora...