Parla toscano il progetto vincitore del concorso internazionale d’architettura indetto dall’Ente ospedaliero cantonale (EOC) per la realizzazione della nuova ala sud dell’Ospedale la Carità di Locarno. La scelta della giuria, presieduta dalla vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell’EOC Valeria Canova Masina e coordinata dall’architetto Claudio F. Pellegrini, è infatti caduta sulla proposta denominata «Il cielo in una stanza» elaborata dall’Ipostudio Architetti SRL di Firenze. «Le soluzioni contenute nel progetto vincitore - recita un comunicato dell’EOC - hanno convinto la giuria poiché rispettano al meglio gli obiettivi definiti dal committente, in particolare nel contesto del percorso intrapreso dall’ospedale cittadino per adeguare la propria struttura in linea con gli sviluppi della medicina del futuro». Medicina del futuro che ha un crescente bisogno di spazi per ambulatori e cure diurne. «Le esigenze di un ospedale moderno sono quelle di separare i percorsi in regime stazionario da quelli ambulatoriali specialistici. Per questi ultimi abbiamo bisogno di spazi dedicati che andranno appunto a collocarsi nella nuova ala» spiega al CdT il direttore della Carità Luca Merlini. Spazi di cura organizzati in modo flessibile e razionale, dove i pazienti soggiorneranno per breve tempo e dove saranno allestiti gli studi medici sia degli specialisti interni della Carità sia operanti nell’ospedale multisito dell’Ente.