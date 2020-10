Nonostante aprile sia ancora lontano, in città il panorama politico si sta dimostrando assai vivace. E nemmeno la pandemia parrebbe aver spento gli ardori dei protagonisti. Anche in casa UDC, che da tempo a Locarno ha instaurato un saldo legame con la Lega. Un legame che, a detta dei diretti interessati, funziona bene. Tanto da aver permesso di riconquistare un seggio in Municipio con Bruno Buzzini. Ma l’Unione democratica di centro, la cui immagine in città viene inequivocabilmente affiancata al nome di Bruno Baeriswyl, sta vagliando l’ipotesi di correre da sola all’appuntamento con le urne del 18 aprile 2021. O meglio, ciò che è in cantiere è una scissione dalla Lega per proporre una propria lista civica, che accolga anche gli indipendenti.«Sono alla ricerca di candidati disposti a mettersi...