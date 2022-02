Lavorare vicino a casa anche se non si dispone di un ufficio professionale. Risponde a questa necessità il Coworking Vallemaggia aperto da un anno abbondante nella piazza di Cevio. «Siamo stati confrontati sin da subito con la pandemia e con le restrizioni decise dalle autorità federali e cantonali. Abbiamo comunque deciso di partire con questa nuova iniziativa, che rientra nel piano di sviluppo regionale, anche per offrire un luogo adatto ed attrezzato a chi, per varie ragioni, era impossibilitato a svolgere il telelavoro al proprio domicilio» spiega Timo Cadlolo, coordinatore del Masterplan Alta Vallemaggia. Il Coworking Vallemaggia offre infatti spazi di lavoro condivisi serviti da una rete Internet senza fili. A disposizione delle otto postazioni singole e della sala riunioni da dieci posti - accessibili 24 ore su 24 - vi sono una stampante a colori con scanner ed un grande schermo adatto a presentazioni.

Un segnale di dinamismo

Tutto ciò in un ambiente molto curato e piacevole ricavato nell’edificio privato restaurato di recente che si affaccia sulla piazza del paese. Unitamente ai servizi già presenti nelle immediate vicinanze, il Coworking Vallemaggia mira «a dare un segnale di dinamismo della piazza e del Comune consolidandone il ruolo di luogo centrale per la valle» aggiunge Cadlolo. Del resto, pur essendo promossa dal Comune di Cevio che ne assicura la gestione, l’iniziativa è sostenuta da tutti gli enti locali valmaggesi. E proprio perché l’obiettivo primario è quello di offrire un servizio alla popolazione locale, il tariffario prevede uno sconto del 50% per le persone domiciliate in Vallemaggia che intendono usufruire degli spazi di lavoro condivisi. Per le associazioni della valle l’utilizzo della sala riunioni è addirittura gratuito. «Ora che le restrizioni legate alla pandemia sono per la maggior parte cadute intendiamo sensibilizzare enti, aziende ed associazioni a far capo agli spazi che offre il Coworking Vallemaggia per riunioni, corsi formativi o altre attività» rileva ancora il nostro interlocutore, sottolineando come fino ad ora l’utilizzo degli spazi di lavoro condivisi sia da ritenere buona. Una loro maggiore occupazione potrà anche portare benefici ai commerci e agli esercizi pubblici presenti nella piazza di Cevio o nelle sue immediate vicinanze. Nelle pause o a fine giornata, i frequentatori del Coworking Vallemaggia vi si potranno recare per bere un caffè, pranzare e cenare o ancora per fare acquisti.

Vacanze «professionali»

Gli abitanti di Cevio e degli altri Comuni valmaggesi non sono gli unici fruitori delle postazioni di lavoro condivise. Le prenotazioni giungono anche da proprietari di residenze secondarie e o da chi in ogni caso ha scelto la Vallemaggia come luogo per le vacanze. «Notiamo anche da noi il trend che vede liberi professionisti trascorrere il periodo di vacanze insieme alla famiglia senza staccare del tutto dal loro lavoro» annota Cadlolo. Si tratta di persone che dedicano un paio d’ore alla professione lavorando in remoto da una delle postazioni del Coworking Vallemaggia per poi tornare ad immergersi nel periodo di vacanza insieme ai loro cari. Una tendenza, questa, della quale si è avuto riscontro anche durante le festività natalizie e di fine anno. Ed è interessante notare, rileva ancora il coordinatore del Masterplan Alta Vallemaggia, che spesso e volentieri chi usufruisce per la prima volta del servizio di coworking ne apprezza la funzionalità e vi fa ritorno a scadenze regolari.

Prenotazione on line

Per poter accedere alle postazioni di lavoro o alla sala riunioni occorre completare la procedura di riservazione on line e acquistare un codice d’accesso direttamente sul sito www.coworkingvallemaggia.ch dove sono anche indicate nel dettaglio le tariffe. In alternativa è possibile acquistarlo alla cancelleria del Comune di Cevio, al negozio Val Magìa o all’Edicola delle Valli. In seguito è sufficiente digitare il codice d’accesso sul tastierino numerico situato all’entrata dell’edificio. L’accesso alle postazioni di lavoro è limitato a otto persone, la sala riunioni da 10 posti può essere riservata per uso esclusivo . Per informazioni è possibile scrivere a [email protected]

