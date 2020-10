L’ufficio postale di Orselina chiuderà entro la primavera

L’ufficio postale di Orselina chiuderà i battenti entro la prossima primavera. È stata una dura e lunga battaglia, compresa la raccolta di circa 2.500 firme per scongiurare l’addio al «buralista» in collina, ma alla fine Orselina deve alzare bandiera bianca di fronte alla logica di mercato del Gigante giallo. Lo storico sportello di via al Parco, come ci conferma Marco Scossa, portavoce per la Svizzera italiana della Posta, chiuderà tra qualche mese, lasciando il servizio di invii, recapiti e pagamenti ad un’agenzia postale inserita all’interno del negozio di alimentari «da Inka», accanto alla chiesa parrocchiale. «Siamo in costante contatto con le autorità comunali di Orselina e Brione s/Minusio per definire tempi e modalità della transizione che dovrebbe comunque completarsi entro il primo trimestre del 2021». D’altra parte la Commissione federale delle poste, PostCom, è stata chiara nella sua presa di posizione dopo che il Comune di Orselina si era opposto alla decisione del Gigante giallo: la soppressione dell’ufficio postale per far posto ad un’agenzia «è conforme alle condizioni quadro giuridiche (Ordinanza sulle poste, OPO) e permetterà anche in futuro la fornitura di un servizio di buona qualità nella regione», si sottolinea nel parere inviato anche all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

Iniziativa cantonale

Ricordiamo che oltre al Comune di Orselina, anche il Cantone nel dicembre del 2019 aveva perorato la causa del mantenimento dell’ufficio postale in collina – o perlomeno di prorogarne la paventata chiusura - rifacendosi anche ad un’iniziativa del Canton Giura sul miglioramento della qualità delle rete degli uffici postali e del rafforzamento del ruolo delle autorità comunali in relazione alla distribuzione territoriale degli stessi sportelli. Ma, come sottolinea PostCom, è determinante il diritto vigente e la Posta non è tenuta a sospendere l’attuazione della propria strategia di rete in vista delle future modifiche legislative.

Il punto della situazione

Iniziative della Posta - e non tutte negative - anche nelle valli. In Vallemaggia il prossimo 9 novembre riaprirà completamente ristrutturata la filiale di Cevio e contemporaneamente a Bignasco prenderà il via il servizio a domicilio. Entro la fine dell’anno, invece, chiuderà l’ufficio postale di Brione Verzasca per trasformarsi in una filiale in partenariato con il negozio Coop Alta Verzasca.

