«Tanto lavoro in vista»

«Non ce l’aspettavamo. Dalle urne è uscito un risultato che va oltre le nostre più rosee aspettative», commenta Ivo Bordoli, raggiunto telefonicamente dal CdT. Un risultato personale, così come quello del gruppo, eccellente. Difficile, di riflesso, pensare che la poltrona di sindaco, per ora ad interim, possa essere insidiata da qualcuno. Una lotta interna sarebbe quantomeno un sintomo di una partenza zoppicante, mentre Isabelle Piazza sembra assai lontana per numero di voti. Ma c’è ancora tempo per decidere. A Bordoli abbiamo quindi chiesto cosa attende l’Esecutivo nel prossimo futuro. «Ci aspetta un grande lavoro», ha subito risposto. «In primis sul fronte amministrativo. Dovremo infatti redigere tutti i necessari regolamenti, che poi dovrà approvare il Consiglio comunale, ma assicurarci che l’organico dell’amministrazione sia adeguato e così via». Per Bordoli non va però dimenticata, nemmeno all’inizio, la progettualità. «Il ‘masterplan’ è ricco di progetti interessanti per la valle, come il Centro sportivo a Sonogno, il campeggio a Gerra o la palestra di Brione. Solo per citare alcuni esempi. Dovremo stabilire le priorità, senza ovviamente dimenticare i progetti ordinari, ma necessari, come canalizzazioni, approvvigionamento idrico e altro».