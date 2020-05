(Aggiornato alle 22.03) Un infortunio sul lavoro con esito letale è accaduto questa sera in via Santuario ad Orselina poco dopo le 19 . La Polizia cantonale comunica che un 77.enne cittadino svizzero domiciliato nel comune stava effettuando dei lavori di giardinaggio quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è caduto dall'albero che stava tagliando ed è finito in un riale una ventina di metri più in basso. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del SALVA e i pompieri di Locarno. L'anziano, a seguito delle ferite riportate, è deceduto sul posto.