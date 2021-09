Città, Confederazione, Cantone e... arcobaleno. Hanno assunto una sfumatura variopinta, da venerdì scorso, i vessilli che garriscono davanti alla facciata di palazzo Marcacci. Il Municipio cittadino ha infatti deciso di aderire all’appello dei promotori della campagna «Matrimonio per tutti» in vista della votazione del prossimo 26 settembre. Nello scorso giugno, infatti, questi ultimi si erano rivolti a tutti i Comuni ticinesi chiedendo un gesto concreto di sostegno, attraverso l’esposizione, per tutto il mese di settembre, della bandiera arcobaleno, divenuta il simbolo della comunità LGBT+. L’iniziativa ha preso origine dall’esempio di alcune località svizzere, che l’hanno adottata autonomamente, come Losanna e Ginevra.

La coordinatrice della campagna in Ticino, Lisa Boscolo, aveva contattato, invitandoli ad agire in tal senso, tutti gli Esecutivi comunali del Cantone. Ad oggi, però, pare si possano contare sulle dita di una mano (o anche meno) i Municipi che hanno dato seguito all’appello. Fra questi, dunque, anche quello di Locarno. «Lo abbiamo fatto – spiega al CdT il sindaco Alain Scherrer – perché intendiamo incoraggiare chi in tutti questi anni si è battuto e continua a battersi contro ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale delle persone». Per Scherrer e per il «suo» Esecutivo «il principio dell’uguaglianza non è solo un tassello fondamentale per la nostra civiltà, ma costituisce pure un impegno inarrestabile per le istituzioni e per ciascuno di noi. Facilitare il pieno sviluppo della personalità umana è un’incombenza primaria, dalla quale deriva la qualità dell’esistenza civile e della stessa democrazia».