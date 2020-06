La Bavona quest’anno sarà al centro dell’iniziativa di Pro Natura e Heimatschutz Svizzera: i proventi derivanti dalla vendita del tallero d’oro 2020, sui quali figurerà appunto l’affascinante area montana, saranno infatti utilizzati per salvaguardare i paesaggi culturali come quello della valle ticinese.

La vendita dei noti talleri in cioccolato si terrà dal 7 settembre al 5 ottobre in Ticino. Nel resto della Svizzera invece il periodo andrà dal 31 agosto al 28 settembre, sottolineano in una nota Pro Natura e Heimatschutz Svizzera. Secondo le due organizzazioni, la valle ticinese «offre habitat ideali apprezzatissimi soprattutto da farfalle, rettili e uccelli, contribuendo così alla biodiversità della Svizzera». Tale paesaggio ha tuttavia bisogno di cure e di persone che si impegnano per preservarlo.

Dal 1946, Pro Natura e Heimatschutz Svizzera – nota anche come Patrimonio Svizzero – si impegnano con la vendita del tallero a favore della conservazione del patrimonio naturale e culturale della Confederazione.