Le prossime settimane saranno davvero intense per il Municipio di Losone. Il Tribunale amministrativo cantonale, accogliendo il ricorso presentato da vicini privati, ha in sostanza annullato la pianificazione dell’area dell’ex caserma San Giorgio. «Stasera l’Esecutivo si riunirà, assieme a un avvocato, per analizzare a fondo la sentenza e capire se via siano margini di manovra per rivolgersi al Tribunale federale», ha ribadito il sindaco Ivan Catarin, contattato dal Corriere del Ticino. Per conoscere eventuali decisioni in merito, però, bisogna ancora attendere. La materia è infatti complessa. E in gioco entra la moratoria decisa da Berna circa la possibilità di costituire nuove zone edificabili, che si interseca con le cosiddette «zone bianche», prima di proprietà federale, come appunto l’ex piazza d’armi.

Tra speranze e incontri

Catarin è invece fiducioso circa la seconda decisione del Tribunale amministrativo, che ha stabilito come l’utilizzi di alcuni locali, seppur transitorio, non sia ammissibil alla luce di quanto sopra. In ballo, in particolare, lo svolgimento del Base Camp del Locarno Film Festival e il futuro losonese dell’Accademia Dimitri, i cui spazi di Verscio non sono più sufficienti. «Nel primo caso – spiega il sindaco – il presidente del Consiglio di Stato ha la facoltà di concedere un certo margine di tempo prima della cessazione delle attività. Sono quindi fiducioso che, essendo l’organizzazione già a pieno regime, non si scelga di vietare questa edizione». Ma c’è anche l’Accademia Dimitri. «Nei prossimi giorni ci incontreremo», aggiunge a proposito Catarin. «Spero che si possa trovare un’alternativa sempre in zona Losone, perché altrimenti rischieremmo di perdere la Dimitri». Infine, da rilevare che non vi sono problemi per la palestra del Centro sportivo, che appunto è del CST e non rientra nell’area comunale oggetto dell’ingarbugliata vicenda.