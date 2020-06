Già durante il lungo fine settimana dell’Ascensione, ovvero il primo momento di grande afflusso turistico dopo il lockdown, i visitatori non si sono fatti attendere sulle sponde del Verbano. Non hanno resistito al forte richiamo del clima e del territorio tipici del sud delle Alpi. Spesso si sentiva però dire la frase «Che cosa c’è da fare?», viste le limitazioni imposte dalla pandemia da coronavirus. Un bel dilemma anche in prospettiva estiva, sebbene oggi le limitazioni, che hanno imposto una pausa di riflessione agli organizzatori dei grandi eventi, siano state parecchio allentate.

Un salto nel tempoCosì Comuni e attori economici si sono dati subito da fare. E a Locarno l’estate sarà, malgrado tutto, calda. Tra le varie proposte spicca di sicuro la possibilità di fare un salto nella preistoria....