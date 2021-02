Risponde all’indirizzo www.locarnosolidale.ch la nuova piattaforma digitale del PLR di Locarno, dedicata interamente alle elezioni comunali del prossimo aprile. Un sito con cui tutti i Locarnesi possono conoscere facilmente e velocemente il programma elettorale del PLR e i candidati in lista, oltre a tutta una serie di informazioni che lo arricchiranno via via nel tempo. E, come si legge in una nota, «uno strumento indispensabile in tempo di pandemia per comunicare con i cittadini, ma non solo: un mezzo anche per intavolare un dialogo con gli elettori su temi che verranno di volta in volta lanciati per raccogliere opinioni e suggerimenti dei cittadini».