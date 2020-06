All’ordine del giorno della riunione, i conti 2019 (anno in cui si è registrato un minor onere rispetto al preventivo di circa 35 mila franchi e in cui i giorni di servizio prestati hanno raggiunto quota 5.500) e una richiesta di credito di 190 mila franchi per l’acquisto di 4 nuovi veicoli. È molto probabile, però, che durante i lavori l’attenzione si concentrerà anche sulla pandemia, così come accaduto durante la presentazione di oggi. A tal proposito Manfredi, il cui consorzio ha messo a disposizione 172 militi per far fronte alla crisi sanitaria, ha passato velocemente in rassegna gli ambiti in cui la PCi è stata chiamata ad intervenire su tutto il territorio cantonale. Si è cominciato con i presidi davanti agli ospedali dell’EOC e davanti alle cliniche private, cui si è subito aggiunto il lavoro per la hotline telefonica allestita in collaborazione con il 144. «Un compito pesante – ha aggiunto il neo comandante, succeduto il primo novembre scorso a Raffaele Dadò – è stata la cosiddetta ‘Operazione crisantemo’, che ci ha visti allestire un centinaio di posti per la gestione delle salme. Strutture che, fortunatamente, non abbiamo dovuto utilizzare». Poi, ancora, il servizio di trasporto dei tamponi per i test, la preparazione dei check point regionali, la creazione di zone COVID-19 fisicamente separate all’interno delle case anziani, «dove – e questo è invece stato un compito molto piacevole – abbiamo pure allestito gli spazi protetti per permettere agli ospiti di incontrare i loro familiari in tutta sicurezza». La Protezione civile ha inoltre collaborato con i servizi ambulanza, soprattutto per quanto riguarda la sanificazione dei veicoli e, nelle scorse settimane, i militi hanno garantito i presidi in occasione di eventi pubblici, come le riunioni dei Consigli comunali e del Gran Consiglio, oppure per i dibattimenti nelle sale di giustizia. Ultima operazione in ordine di tempo, quella del trasporto di materiale, soprattutto sanitario. «Solo per quanto riguarda le mascherine – ha ancora specificato Manfredi – ne abbiamo spostate circa un milione in due settimane, percorrendo quasi ottomila chilometri...».