I giganti blu piacciono e la rivoluzione dei mezzi pubblici prevista per l’anno prossimo parrebbe affascinare parecchio. Almeno stando ai risultati della campagna di reclutamento avviata negli scorsi mesi dalle Fart per l’assunzione di cinquanta nuovi conducenti di bus. In vista, appunto, del potenziamento del servizio che seguirà l’apertura della galleria ferroviaria di base del Monte Ceneri. E per quanto riguarda i candidati, l’azienda di trasporti locarnese ha decisamente avuto l’imbarazzo della scelta, considerando che a farsi avanti sono stati ben 638 interessati. Ora la campagna di reclutamento è ufficialmente chiusa.

Vari canali di contatto

Diverse sono state le vie scelte dai candidati per avviare il contatto con le Fart. Una settantina (73 per l’esattezza) lo hanno fatto in modo spontaneo, scrivendo direttamente all’azienda. Parecchio successo ha poi avuto il sito internet ad hoc allestito per la campagna di reclutamento. All’indirizzo startconfart.ch si trovavano tutte le informazioni necessarie per partecipare, ma anche i ritratti di diversi conducenti, che raccontavano la propria storia e le proprie esperienze al volante degli autobus blu. Una formula risultata particolarmente accattivante, visto che attraverso tale canale sono stati in 492 a farsi avanti (pari al 77,1 per cento del totale). Infine altri 73 potenziali autisti sono stati segnalati dall’Ufficio regionale di collocamento.

Come dato curioso si può ancora segnalare che ben 205 candidati disponevano già della patente D (quella, cioè, che permette il trasporto di più di 8 persone). Il concorso ha poi suscitato interesse anche al di fuori dei confini regionali, considerando che 350 dei dossier giunti sul tavolo delle Fart provenivano da fuori Locarnese.

Incontro e test

Una volta raccolte tutte le candidature, si è trattato di vagliarle nel dettaglio. Sono stati 224 gli interessati invitati ad un primo incontro informativo e sottoposti ad un test. In 201, invece, hanno poi affrontato la verifica specifica dell’azienda. Un esame superato da 77 candidati, i quali passeranno ora alla fase di selezione successiva.

Per alcuni interessati particolarmente qualificati il cammino verso l’assunzione si è nel frattempo già concluso, avendo potuto sottoscrivere un contratto di lavoro con effetto al prossimo primo ottobre, giusto in tempo per partecipare al potenziamento del servizio.

Volanti tinti di rosa

Fra gli obiettivi delle Fart, poi, vi era quello di inserire nei nuovi effettivi almeno il 10/20 per cento di donne, che andrebbero ad aggiungersi alle 3 già in servizio. Al momento sono già state individuate cinque potenziali conducenti. Che ora, assieme ai colleghi uomini, proseguiranno la procedura per potersi sedere al volante di un autobus. Nel frattempo, come si ricorderà, l’azienda ha deciso di investire 16,3 milioni di franchi per rafforzare la propria flotta con l’acquisto di 36 nuovi giganti blu, che entreranno in servizio entro il 13 dicembre 2020.

