La Clinica Luganese Moncucco ha annunciato ieri la decisione di aumentare la disponibilità di letti in cure intense da 50 a 58. Oggi, La Carità di Locarno segue le orme della Clinica Moncucco, ampliando l’offerta da 32 a 36 letti. Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio3i il direttore sanitario dell’Ospedale Regionale di Locarno Michael Llamas. «Abbiamo 32 posti in cure intense, ci stiamo organizzando per passare a 36 posti il più presto possibile, verosimilmente domani mattina». «Siamo obbligati ad avere un dispositivo che possa accogliere anche un aumento importante di pazienti, ma come abbiamo sempre detto le risorse non sono illimitate, se continueremo così arriveremo a un punto in cui non avremo più letti per i pazienti», ha aggiunto ancora Llamas.