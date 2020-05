Non solo commerci, ristoranti e attività produttive. Anche l’ospedale la Carità di Locarno compie alcuni passi verso il lento ritorno alla normalità, seguendo la nuova risoluzione governativa in merito. Convertito a marzo nella struttura sanitaria dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) dedicata alla lotta contro il coronavirus, torna dunque ad occuparsi anche degli altri pazienti.

«Due mesi fa l’EOC aveva conferito a Locarno il compito ad accogliere i pazienti affetti da COVID-19, dovendo dunque tralasciare il suo mandato di ospedale di prossimità», spiega il direttore Luca Merlini. «Alla Carità abbiamo raggiunto una capacità di circa 200 letti COVID-19 in reparto e oltre 70 letti ‘ventilati’», continua il direttore. Ma ora il picco dei contagi è stato raggiunto (verso Pasqua) e la curva ha iniziato a scendere. Ieri a Locarno v’erano 15 pazienti in reparto e 8 in cure intense. Mentre alla Clinica Moncucco (Lugano) ve n’erano 14 in reparto e altre 3 che necessitavano di ventilazione. Di fronte a queste cifre, il nosocomio sulle sponde del Verbano può dunque tornare ad occuparsi di tutti i pazienti, anche perché come ben sappiamo le altre patologie non si sono fermate di fronte al nuovo virus.

Piani separati

Seguendo una rigorosa separazione, 100 letti in reparto, 21 di cure intense e altri 16 per persone tracheotomizzate saranno sempre dedicati ai malati di coronavirus. «Il terzo piano sarà per i pazienti COVID-19, il secondo per chi presenta altre patologie e il quarto rimarrà di riserva», aggiunge ancora Merlini. Parallelamente riprenderà anche l’attività degli ambulatori e delle sale chirurgiche. Da lunedì, inoltre, potranno tornare a Locarno i pazienti in dialisi, da giugno sarà di nuovo operativo il pronto soccorso pediatrico e anche le cure oncologiche dovrebbero poter ripartire.

Naturalmente il tutto è stato attentamente preparato sulla base della grande esperienza accumulata in questi due mesi e sarà «assolutamente sicuro». Gli accessi per le due tipologie di pazienti saranno ben distinti. «Tutto, dalla logistica alla presa a carico, passando per il personale e per le attrezzature mediche, sarà separato», rimarca ancora Merlini. «Entrare alla Carità sarà assolutamente sicuro. È possibile fare medicina di qualità in tutta sicurezza anche in una struttura che si occupa di pazienti COVID-19 e non», ribadisce più volte, volendo mandare un messaggio importante, e rassicurante, alla popolazione del Locarnese e delle sue Valli, ma anche ai turisti che sceglieranno di passare le ferie estive nel Locarnese.

«A cuore la salute di tutti»

«Abbiamo a cuore la salute di tutta la popolazione», gli fa eco il dr Michael Llamas (direttore sanitario della Carità e vice primario di medicina intensiva). «Giocoforza abbiamo dovuto rinunciare ad occuparci di pazienti con altre patologie, ma ora abbiamo l’opportunità di tornare a farlo, dimostrando oggi, come due mesi fa, di essere flessibili». Una flessibilità che – incrociando le dita affinché questo non si avveri – varrà anche in caso di un nuovo aumento dei contagi. «Se dovesse rendersi necessario, in 48 ore saremo pronti a riconvertirci come nel mese di marzo», spiega ancora Llamas.

Flessibilità, ma anche tanta umanità nelle parole di chi presenta i cambiamenti in atto, che saranno costantemente analizzati e adattati nel tempo sulla base della curva epidemica. Persone in prima linea nella lotta al coronavirus, che non si ritengono degli eroi, ma «privilegiati, per avere l’opportunità di fare quotidianamente il proprio lavoro», in un contesto certamente difficile e drammatico, ma anche «stimolante e con persone che danno il massimo». Quando si dice che occuparsi degli altri è una missione...

Il pronto soccorso

Infine, il dr. Damiano Salmina si sofferma ancora sul pronto soccorso, che tornerà completamente operativo. Per la separazione dei flussi ci si affiderà a un «pre-triage», durante il quale si individueranno i pazienti con sintomi legati al coronavirus e quelli che invece richiedono altre terapie. «Già durante la fase acuta ci siamo confrontati con pazienti non affetti da COVID-19», spiega. Alcuni sintomi in effetti possono essere simili anche per altre malattie e vanno analizzati prima di scartare l’ipotesi coronavirus. «Abbiamo così accumulato una certa esperienza», continua sottolineando che la separazione dei flussi sarà completa. In conclusione, va però segnalato che al momento non vi sono indicazioni in merito a un cambio di rotta per ciò che concerne le visite. Sempre vietate.

