Una cosa che salta subito all’occhio a seguito dell’attribuzione dei Dicasteri e dei ruoli nel Municipio di Minusio. Il vicesindacato, infatti, ha cambiato casacca, che non viene più indossata da Alessandro Mazzoleni di Uniti per Minusio (lista di estrazione PPD), ma da Renato Mondada del PLR, partito che alle scorse elezioni ha ottenuto la maggioranza assoluta nell’Esecutivo (4 seggi su 7). «A parte la delusione personale, spero che la linea politica non continui su questa strada per i prossimi tre anni», commenta, interpellato in merito dal CdT, lo stesso Mazzoleni, che siede in Municipio da 13 anni e ricopriva la carica di vicesindaco da 7. Una risposta che lascia intuire come la decisione non sia stata frutto della tipica concordanza elvetica.