La casetta rossa è rimasta lì, indomita, solitaria, circondata da otto torri di dieci piani ciascuna in via Baroffio, nel popoloso Quartiere Nuovo di Locarno. Una zona cittadina che dal punto di vista dell’edilizia residenziale sta conoscendo un nuovo boom a giudicare dalla selva di gru, ponteggi e cantieri aperti. La palazzina di due piani colorata di rosso in via Baroffio non è volata via appesa ai palloncini, come nel film animato “Up”, nonostante sia stata circondata per due anni da un cantiere per la costruzione delle ultime quattro torri più l’edificio commerciale su due piani che ospiterà il supermercato Denner.

Due anni fa avevamo appunto raccontato la «resilienza» dei suoi inquilini e in questi giorni, a lavori quasi ultimati, siamo tornati a vedere chi è rimasto e chi ha deciso di...