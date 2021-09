«Si tratta di un evento dal quale dobbiamo assolutamente trarre insegnamento – per evitare che si ripeta in futuro –, oltre ad approfittarne per prendere immediati provvedimenti». Parole del comandante della Polizia comunale di Locarno, Dimitri Bossalini, dopo che su via Orelli, all’inizio di maggio, anche a causa del forte vento un semaforo era piombato al suolo, colpendo di striscio e danneggiando un’auto, ma fortunatamente senza provocare feriti. Lo stesso comandante aveva anticipato al CdT una verifica straordinaria a tappeto di tutto «il parco segnali» cittadino.E il Municipio, rispondendo all’interrogazione inoltrata sul tema dai consiglieri comunali Simone Beltrame (Per Locarno) e Simone Merlini (PLR), conferma che questo è effettivamente avvenuto in breve tempo. Il risultato? Entro...