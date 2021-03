Il Locarnese è il fanalino di coda cantonale nel campo delle aggregazioni. E per i quattro pretendenti a un seggio a Palazzo Marcacci, che partecipano al secondo confronto in vista delle elezioni comunali del 18 aprile, la Città deve dunque avere un ruolo attivo nel promuovere l’unione tra i Comuni.

Secondo il sindaco Alain Scherrer (PLR) bisogna avere il coraggio di considerare il Locarnese come un tutt’uno. E la Città in questo contesto deve svolgere un ruolo trainante. Per iniziare con le aggregazioni, inoltre, non è necessaria la contiguità territoriale.

Marko Antunovic (Verdi) inizierebbe invece con Muralto e Minusio. Ma soprattutto accompagnerebbe fin dall’inizio il processo di fusione con una nuova modalità di gestione partecipativa. Solo così si possono trovare le soluzioni più adatte...