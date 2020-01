«La Città Vecchia è altro e molto di più». Non ci sta la Pro del quartiere di Locarno. E si fa portavoce di molti abitanti e commercianti quantomeno increduli dopo aver visto il documentario di Storie, mandato in onda dalla RSI domenica sera.

Un documentario che da subito ha suscitato diverse reazioni sui social network, per la maggior parte negative. «Moltissimi ci hanno interpellato a conclusione del filmato lamentando di non riconoscersi nell’immagine crepuscolare, buia, a tratti cupa e triste del quartiere in cui abitano, lavorano, trascorrono il tempo libero e vengono per i loro acquisti», si legge in una nota della Pro, firmata dal presidente Corrado Di Salvo e dalla sua vice Franca Antognini. «Non esprimiamo giudizi di valore sulla qualità artistica e sulle scelte stilistiche del regista (ndr. Paolo Vandoni), ma non possiamo non dar voce pubblica a tutti coloro che in Città Vecchia vivono, comunicano, portano avanti con successo le loro attività commerciali e cercano attraverso le molte manifestazioni di rendere vivo, animato, colorato, allegro il quartiere». Le Corti in canto, la Brocante, la Festa di primavera, la Notte Bianca, il mercato di Natale, i concerti d’organo in Collegiata e quelli nella Chiesa Nuova, le Settimane Musicali in San Francesco o la Stranociada sono infatti solo alcune delle molte occasioni di festa e di incontro nel quartiere.