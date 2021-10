Cifre in rosso, ma con un disavanzo tutto sommato contenuto di 488.500 franchi. Il Preventivo 2022 di Locarno, firmato in questi giorni dal Municipio, «segna un’inversione di tendenza favorevole dopo la forte interruzione del trend di risultati positivi registrati dalla Città con l’avvento della pandemia», si sottolinea in una nota che accompagna la pubblicazione del messaggio municipale. «L’obiettivo è quello di raggiungere il pareggio dei conti nel 2023», commenta, contattato dal CdT, il capo del Dicastero finanze Davide Giovannacci. «Un obiettivo che ci eravamo prefissati già per l’anno venturo – ammette – ma l’emergenza sanitaria ha scompigliato le carte in tavola».

L’allestimento del Preventivo 2022, dunque, «è stato abbastanza complesso, da un lato a causa delle incognite ancora presenti relative al reale impatto della pandemia su gran parte dei gettiti fiscali, dall’altro per il sempre minor margine d’azione degli Enti comunali nel ridurre il fabbisogno (differenza fra spese ed entrate correnti)».

Il contenimento del fabbisogno

Fabbisogno che, comunque, ha potuto essere ridotto di 257.040 franchi (-0,62%) rispetto al Preventivo 2021. E questo malgrado alcune posizioni mostrino rilevanti aumenti, sempre se confrontate all’anno in corso: «pensiamo ad esempio ai contributi per anziani ospiti di istituti (+200.000 franchi), a quelli per il Servizio di cura a domicilio (+180.000) oppure ancora alle spese per gli allievi nostri domiciliati che frequentano la sede scolastica di Cugnasco-Gerra (+200.000 franchi)», commenta ancora l’Esecutivo.

Il gettito d’imposta – calcolato con un moltiplicatore politico che si intende confermare al 90% – è invece stimato in 40.670.000 franchi, con un’ipotesi di incremento pari a 1,7 milioni rispetto al 2021. «Si tratta di un’ipotesi assai realistica – sottolinea a proposito Giovannacci – considerando il tenore del gettito del 2019, ovvero prima dell’avvento della pandemia».

Sempre sul fronte delle entrate, il Municipio ha inoltre agito «in particolare negli ambiti soggetti a tasse causali, come canalizzazioni e rifiuti, ove le disposizioni impongono un autofinanziamento a corto-medio termine», si rimarca poi nelle nota. Qui, dunque, le nuove norme – si pensi al passaggio al sistema contabile MCA2 – richiedono un ritocco verso l’alto di queste tasse. Pena andare a intaccare ulteriormente il capitale proprio.

Si continua a investire

«Consapevole della necessità di agire con oculatezza e prudenza, il Municipio desidera mantenere un buon livello di investimenti, fissati per il preventivo 2022 in 17.662.000 franchi lordi (10.400.000 netti), in linea con il preventivo 2021», spiega ancora l’Esecutivo. «Come ribadito in altre occasioni, le cifre sono consone alle necessità della nostra Città (ad esempio in ambito di strutture scolastiche, ma non solo) e utili al territorio anche per le ricadute sull’economia locale».

Le opere già iniziate e quelle che lo saranno nel corso del 2022 sono diverse e toccano vari ambiti. Alcune riguardano il Piano d’agglomerato (PaLoc), come ad esempio la messa in sicurezza di via alla Morettina, il traffico lento al Debarcadero o ancora l’ammodernamento delle fermate degli autobus. Da rilevare pure l’ambito degli stabili, con l’ampliamento della sede di scuola dell’infanzia ai Saleggi o la progettazione della ristrutturazione delle scuole elementari ai Saleggi. Senza dimenticare l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’autosilo a Locarno Monti, l’acquisto delle azioni della Kursaal Locarno SA e altro ancora.

Da rilevare anche che dal 2022 l’Istituto San Carlo figurerà in maniera ridotta nei conti della Città a seguito della sua trasformazione in ente autonomo, «per cui le spese e i ricavi mostrano riduzioni importanti rispetto al passato, ma ininfluenti sul fabbisogno e quindi sul risultato».

Tra ottimismo e rigore

Il Preventivo 2022 si inserisce nel non facile periodo attuale, anche contestualizzato dal Piano finanziario, dal quale, fra le varie analisi e valutazioni, l’Esecutivo desidera infine riprendere un passaggio che mantiene la sua validità: «Il Municipio si adopera per costantemente monitorare l’evoluzione delle uscite e delle entrate. I fili conduttori saranno propositività e ottimismo, accompagnati tuttavia da una seria pianificazione e rigore alfine di garantire quella flessibilità per far fronte alle sfide che ci attendono».

Le cifre in dettaglio

Il Preventivo 2022, come detto, ipotizza un disavanzo d’esercizio di 488.950 franchi. Le spese operative stimate sono pari a 74.806.550 franchi e le spese finanziarie a 1.625.000 franchi, mentre i ricavi operativi a 28.656.100 franchi e i ricavi finanziari a 6.616.500 franchi. Il fabbisogno derivante da queste cifre è quindi di 41.158.950 franchi. Con un gettito di 40.670.000 franchi, calcolato sulla base di un moltiplicatore al 90%, si ottiene dunque la perdita tutto sommato contenuta.

